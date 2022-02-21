Руки в боки и коленочку вперед! Тарасова показала, какой озорной красоткой была в молодости

75-летняя Татьяна Тарасова выставила в свой Instagram архивный кадр, где ее запечатлели молодой, озорной и энергичной в компании продюсера Семена Могилевского.

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Заслуженный тренер СССР сделала руки в боки и кокетливо выдвинула коленку вперед, позируя перед фотографом, а лицо ее озарилось харизматичной улыбкой.

Поклонники Татьяны Тарасовой пришли в восторг от внешности спортсменки в былое время.

«Даа, вы всегда были эффектны», «Татьяна Анатольевна, ну модель! Красавица! Здоровья Вам!», «Ух ты! Какая вы!», «Хороша!» — восхитились люди.

Напомним, Татьяна Тарасова недавно отметила юбилей, на котором побывала даже Алла Пугачева. Звезда российского льда не смогла удержаться от милого женского жеста и похвасталась в Сети цветами, которые ей надарили в этот день.

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