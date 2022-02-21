Теперь только в свободных нарядах! Нюша не скрыла располневшую после родов фигуру во время репетиции

Певица Нюша родила второго ребенка 14 декабря в Дубае. Сейчас она вернулась в Россию и приступила к танцевальным репетициям. «Для экстренных концертов», — пояснила артистка.

Кроме того, по словам знаменитости, танцы для нее — это еще одна из возможностей сбросить лишний вес.

Нюша не скрывает, что потеряла после беременности и родов былую форму, не случайно на всех последних фото и видео в Instagram она появляется в свободных рубахах и кофтах или прячет животик.

На репетицию Нюша тоже пришла в футболке оверсайз и свободных джоггерах цвета моркови.

Напомним, от мужа Игоря Сивова у Нюши также есть дочь Симба, которую она рожала в Майами.

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