«Офигенная прическа!»: Бузова сменила имидж, сделав укладку с платиновым хвостом и косами в виде короны

Ольга Бузова снимается во втором сезоне шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ. Работа над проектом дается ей непросто. Ведущей приходится мало спать, при этом не забывать про внешний вид, ведь каждый день ей нужно появляться перед камерами.

Бузова рассказала в личном блоге, что ей не просто жить без косметолога. «Целый месяц без ухода и массажей!» — ужаснулась блондинка.

А вот визажисты и парикмахеры, к счастью, у Оли под рукой и каждый день звезда делает новые укладки. Однако на этот раз знаменитость пришла в настоящий восторг от смены имиджа. Ей мастер сделал высокий хвост из платиновых волнистых накладных волос, а на месте их крепления соорудил роскошную корону из косичек.

«Офигенная прическа!» — похвалила Бузова.

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