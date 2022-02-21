«Своего размера не нашла?»: Клава Кока сверкнула бледненькими прелестями в мандариновом лифе

Клава Кока похвасталась со своими подписчиками новым достижением — в ее Instagram уже 8 миллионов подписчиков!

«8 миллионов подписчиков — это бесконечность! И каждый из вас такой родной и важный. Спасибо тебе лично, что читаешь это сейчас. Я рада делать тебя хоть чуточку счастливей, я рада посвящать тебе свою жизнь и любить тебя каждой клеточкой!» — написала Кока в микроблоге.

Свой пост звезда украсила фотографией в мандариновом лифе, позируя с лимоном на Мальдивах. Клава недавно вернулась с островов и, видимо, уже тогда понимала, что количество ее фолловеров скоро прирастет.

Кокетничая перед камерой, Клава Кока засветила бледненькую незагорелую линию своего тела.

«Похудела как Клавочка, купальник большой. Своего размера не нашла?», «Вау, какая яркая!», «Наша звездочка!», «Покорила своей красотой, целеустремленностью, простотой, голосом целых 8 миллионов людей, и ведь это не предел», «Ей так идет желтый цвет!» — прокомментировали снимок подписчики.

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