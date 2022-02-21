Клава Кока в топе с декольте и кожаном платье-жакете появилась на ланче, а Валерия — в алых сапожках

Клава Кока стала одной из самых популярных певиц за последние годы. Она любит щеголять в новых образах. Артистка уже выступала с Нилетто и Александром Реввой.

Более того, она подружилась с Ольгой Бузовой и другими известным персонами. Блондинка предпочитает демонстрировать женственные образы. В свои 25 лет она предпочитает подчеркивать свои достоинства. Недавно она отметилась на шоу «Вечерний Ургант» в ультрамодном образе.

А вот 21 февраля Клава отправилась на пресс-ланч, который организовало «Русское радио». Примечательно, что на мероприятии появилось много звезд. Однако молодая певица решила выделиться.

Она облачилась в топ с тесемками и кожаное платье-жакет. Ее лук дополнили ботфорты в полоску на шпильке. Кока блеснула своим декольте. Она позировала с Валерией, которая пришла в джинсовой юбке и алых сапожках. С ней был муж Иосиф Пригожин, а также Ольга Серябкина.

Артисты решили подурачиться на камеру. Ланч прошел весело. К слову, там отметилась и новая солистка группы Artik & Asti. Они собрались за столом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие адресовали ей комплиментами. «Затмила всех! Клава!», «Валерия надела все, что было! Ну зачем скрывать ноги», «Клава очень красивая, наряд бомба», «Рядом с вами все улыбаются», «Солнечная крошка», «Ну и компания! Веселье обеспечено», — стали писать пользователи Сети.

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