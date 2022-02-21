С кулей на голове и со спонжиком в руке: Екатерина Климова в белом халатике предстала в ванной комнате с утра

Актриса Екатерина Климова не боится показывать себя в естественном виде.

Звезда театра и кино, 44-летняя актриса Екатерина Климова, входит в число тех знаменитостей, которые не боятся показывать себя не при параде.

Екатерина Климова в своем микроблоге довольно часто делится снимками и видео, на которых предстает без макияжа и красивой укладки.

На этот раз Екатерина Климова запечатлелась в ванной комнате во время утренних уходовых процедур за лицом.

Разумеется, актриса предстала без макияжа, ведь она только что проснулась. Екатерина Климова набросила белый махровый халатик поверх ночной рубашки, волосы собрала в кулю на затылке.

В таком виде Екатерина Климова выглядит очень мило и трогательно. Такая естественность не может не вызывать симпатий у поклонников. Ведь открытость всегда располагает.

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