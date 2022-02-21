Елена Лядова отсудила за испорченную кухонную мебель больше полмиллиона рублей

Рабочие не смогли удовлетворить требовательную актрису, и та обратилась в суд за неустойкой.

Актриса Елена Лядова и жена известного артиста Владимира Вдовиченкова через суд сумела вернуть свои деньги, потраченные на изготовление мебели для кухни.

Еще в 2019 году Елена Лядова заказала одной из московских компаний сделать и установить на ее кухне парочку шкафов. Актрисе они обошлись в сумму больше полмиллиона рублей.

Однако работой мастеров Елена Лядова осталась недовольна, поскольку готовый вариант, по ее мнению, отличался от эскиза. Тогда конфликт попытались уладить миром, Елена Лядова пошла на уступки. Доплатила мастерам еще две сотни тысяч рублей, согласившись на то, чтобы они переделали свою работу.

Но результат актрису вновь не устроил. Елена Лядова полтора года ждала шкафов или денег, но, не увидев ни того, ни другого, обратилась с иском в Хорошевский суд Москвы.

Она попросила взыскать задолженность по договорам — 664 тысячи рублей, неустойку — более 35 тысяч рублей и госпошлину более 10 тысяч рублей. Хорошевский суд удовлетворил требования Лядовой, лишь немного снизив сумму неустойки, сообщает «Московский комсомолец».

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