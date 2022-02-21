Харламов высмеял «рунглиш» Гузеевой во время эфиров «Давай поженимся!»

Как ни просила Лариса Гузеева Гарика Харламова прекратить троллить ее эфиры «Давай поженимся!», комик не может уняться. Знаменитости уже несколько раз мирились и даже делали друг другу комплименты, но юморист уже вошел в раж, его не остановить.

Не секрет, что Лариса Гузеева любит вставить в свою речь крепкое словцо, которое Первый канал хорошенько «запикивает». Это и стало поводом для очередной насмешки со стороны бывшего мужа Кристины Асмус.

«Немного рунглиша», — подписал свое новое видео в честь Ларисы Гузеевой Гарик Харламов.

В ролике ведущая смачно комментирует речь жениха о том, что он выучил английский язык, переиначивая иностранные слова на свой лад. Увы, но публике услышать эти выражения не пришлось, ведь телевизионщики опять стерли их из эфира. В конце видео появляется Арнольд Шварценеггер, который на русском языке произносит: «Хулиганы».

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