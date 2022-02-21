Кардашьян невестой не стать? Канье Уэст препятствует Ким в праве на свободу

Рэпер боится, что их с Ким совместные активы окажутся не защищены в случае, если телезвезда решит снова выйти замуж.

Ким Кардашьян является одной из самых знаменитых в мире женщин. Она прославилась благодаря реалити-шоу, в котором участвовала вся ее семья. По оценке Forbes, ее состояние с октября 2020 года выросло с 780 млн долларов до 1 млрд долларов. Примечательно, что рядом с ней семь лет был Канье Уэст. Их считали одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Но в 2021 году они решили развестись.

Канье уже не раз приписывали новые романы. Но недавно он расстался с Джулией Фокс. А вот Ким проводит время с Питом Дэвидсоном — 28-летним американским актером и комиком. Однако развод еще не завершен.

Более того, Уэст выставил три условия, при которых позволит звезде снова стать незамуженей. Его адвокаты подали в суд документы, в которых рэпере говорит о «риске неблагоприятных последствий».

Рэпер хочет, чтобы сначала были решены вопросы опеки над их четырьмя детьми. Он хочет добиться, чтобы, получив статус незамужней женщины, Ким вновь пошла под венец до того, как точка в их браке будет поставлена официально.

Поэтому он предлагает ей и ее избраннику отказаться от супружеских привилегий, пока спор об опеке не будет решен. Речь о необходимости давать показания против супруга или выступать свидетелем, раскрывать детали разговоров между ними.

Канье также обеспокоен и финансовой стороной вопроса. Он опасается за их совместные активы, поэтому требует, чтобы бывшая жена никуда не переводила финансы, а в случае смерти одной из сторон все накопления достались другому супругу, об этом пишет TMZ.

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