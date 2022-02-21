Как выбрать модную шляпу в 2022 году
Видео
Антитренды 2022 года: 8 вещей, с которыми пора попрощаться
Видео

Кардашьян невестой не стать? Канье Уэст препятствует Ким в праве на свободу

Рэпер боится, что их с Ким совместные активы окажутся не защищены в случае, если телезвезда решит снова выйти замуж.

Кардашьян невестой не стать? Канье Уэст препятствует Ким в праве на свободу
Ким Кардашьян. Фото: Globallookpress.com

Ким Кардашьян является одной из самых знаменитых в мире женщин. Она прославилась благодаря реалити-шоу, в котором участвовала вся ее семья. По оценке Forbes, ее состояние с октября 2020 года выросло с 780 млн долларов до 1 млрд долларов. Примечательно, что рядом с ней семь лет был Канье Уэст. Их считали одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Но в 2021 году они решили развестись.

Канье уже не раз приписывали новые романы. Но недавно он расстался с Джулией Фокс. А вот Ким проводит время с Питом Дэвидсоном — 28-летним американским актером и комиком. Однако развод еще не завершен.

Более того, Уэст выставил три условия, при которых позволит звезде снова стать незамуженей. Его адвокаты  подали в суд документы, в которых рэпере говорит о «риске неблагоприятных последствий».

Ким Кардашьян с детьми. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Рэпер хочет, чтобы сначала были решены вопросы опеки над их четырьмя детьми. Он хочет добиться, чтобы, получив статус незамужней женщины, Ким вновь пошла под венец до того, как точка в их браке будет поставлена официально.

Поэтому он предлагает ей и ее избраннику отказаться от супружеских привилегий, пока спор об опеке не будет решен. Речь о необходимости давать показания против супруга или выступать свидетелем, раскрывать детали разговоров между ними.

Канье также обеспокоен и финансовой стороной вопроса. Он опасается за их совместные активы, поэтому требует, чтобы бывшая жена никуда не переводила финансы, а в случае смерти одной из сторон все накопления достались другому супругу, об этом пишет TMZ. 

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

зарубежные звездыЗвездные разводыКанье УэстКардашьянКим Кардашьян и Канье УэстКрасота вне возраста