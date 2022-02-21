Милла Йовович в струящемся платье серебристого цвета появилась на публике

46-летняя звезда фильма «Пятый элемент» посетила ежегодную церемонию вручения наград Гильдии визажистов и парикмахеров в Беверли-Хиллз. Из-за свободного наряда ее заподозрили в четвертой беременности.

Милла Йовович уже много лет снимается в кино. Благодаря Люку Бессону и фильму «Пятый элемент» она стала знаменита на весь мир. В ее копилке десятки голливудских блокбастеров.

С 2009 года актриса счастлива в браке с режиссером Полом Андерсоном, от которого родила троих детей. Она растит 14-летнюю дочку Эвер, шестилетнюю Дэшиллу и двухлетнюю Ошин. Звезда так погрузилась в материнство, что редко выходит в свет.

Примечательно, что 20 февраля Йовович пришла на ежегодную церемонию вручения наград Гильдии визажистов и парикмахеров в Беверли-Хиллз. На коровой дорожке она предстала в струящемся шифоновом платье в пол серебристого цвета.

Наряд украшал тонкий пояс. Актриса распустила волосы и сделала макияж с алыми губами. Образ дополнили белая сумка с жемчугом и туфли. Милла с радостью позировала перед камерами.

Однако появились слухи, что она ждет четвертого ребенка. У нее руки снова стали чуть полнее, а также артистка порой придерживала живот. Но пока Йовович не комментирует подозрения в ее интересном положении. Поклонники также восхитились тем, как она выглядит в свои 46 лет.

«Ну просто красотка», «Вообще не меняется», «Будто светится», «Мне кажется, что она снова беременна», «Наша любимая Лилу», «Цвет ей к лицу», — стали писать пользователи Сети.

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