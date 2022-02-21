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«Присоединилась Вероничка»: Игорь Николаев публично признался в любви жене Юлии Проскуряковой

Звездная семейная пара — Игорь Николаев и Юлия Проскурякова — отмечает прекрасную дату.

«Присоединилась Вероничка»: Игорь Николаев публично признался в любви жене Юлии Проскуряковой
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев и его молодая жена, певица и актриса Юлия Проскурякова, в этот понедельник отмечают красивую дату.

Исполнилось шестнадцать лет их союзу. В связи с этим событием Юлия Проскурякова и Игорь Николаев обменялись публичными признаниями в любви.

Каждый из звездных супругов посвятил друг другу и своей семье публикацию в Instagram.

«16 лет вместе! А 6 лет назад к нам присоединилась Вероничка, и стало еще веселее! Спасибо, любимая!» — написал в микроблоге Игорь Николаев.

Юлия Проскурякова одной из первых отозвалась на признание мужа.

В комментариях она оставила смайлики в виде сердечек, таким образом давая понять, что чувства с Игорем Николаевым у них взаимные.

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