Стройная, как лань, гибкая, как кошка: Муцениеце в модных джоггерах устроила танцы в гримерной

Агата Муцениеце в последнее время переживает взлет популярности. Актриса задействована в кино, различных шоу, а количество ее подписчиков растет с каждым днем.

Звезда «Закрытой школы» не скрывает, что хорошо зарабатывает. Только один съемочный день ей приносит 100 тысяч рублей. При этом данная статья доходов, по словам артистки, стоит у нее на втором вместе. Больше всего она получает от рекламы.

Кроме того, Муцениеце нашла в себе силы разобраться во внутреннем конфликте. Она сама пошла навстречу своему экс-мужу Павлу Прилучному и предложила вместе провести уикенд в Дубае, чтобы отметить день рождения их сына. Она уверена, что это важно для ребенка.

Любопытно, что после этого Агата похвасталась перед публикой колечком на правой руке и букетами от неизвестного. Что все это значит, она объяснять не стала. Но не секрет, что теперь многие почитатели Муцениеце надеются на ее скорое воссоединение с бывшим мужем.

Сама Агата пребывает в отличном настроении, записывая многочисленные вайны и тренды в свои социальные сети. На этот раз актриса примерила модные джоггеры и устроила танцы прямо в гримерной, демонстрируя гибкость и стройность. К слову, недавно звезда сбросила три килограмма, чем осталась очень довольна.

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