«Обе замужем за Меладзе»: Джанабаева и Брежнева могут прятаться в костюме Павлина на шоу «Маска»

После выступления Павлина на шоу «Маска» с хитом Рианны Diamonds судьи популярного проекта НТВ выдвинули самые разные версии по поводу того, кто это может быть.

По версии Тимур Родригеза, Павлином могут оказаться либо Вера Брежнева, либо Альбина Джанабаева.

«Да простят меня и Альбина, и Вера, я понимаю, что им странно находиться в одном ряду, — сказал Тимур Родригез. — Они уже долгие годы самостоятельные певицы, каждая из них. И каждая, кстати, замужем за Меладзе, что интересно. Мне кажется, что там может быть Альбина. Но в первом выступлении мне показалось, что я слышал Веру. Хотя она так высоко не забирается в классических произведениях». «А может, это Аня Седокова?» — предположила Валерия. «У Ани хороший английский, здесь он прихрамывает», — отмел версию Валерии Филипп Киркоров.

Поп-королю, кстати, показалось, что Павлин вполне может оказаться певицей Жасмин. Версий у жюри много, но похоже, что до разоблачения Павлина еще далеко.

Напомним, во втором выпуске шоу маску сняли с Пса.

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