Актеры сериала «Жуки» пополнили лагерь знаменитостей на шоу «Звезды в Африке»

Актеры сериала «Жуки» Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко стали участниками второго сезона проекта ТНТ «Звезды в Африке». Как и другие знаменитости, они будут бороться за еду, выполняя задания ведущих Михаила Галустяна и Ольги Бузовой.

В лагере звезд также поселились: Алена Водонаева, Карина Кросс, Валя Карнавал, Анатолий Цой и Наталья Рудова. Они проходят испытания на выносливость и силу духа, при этом пытаются справиться с постоянным чувством голода и стрессом.

Однако каждый из них может в любой момент отказаться от игры. Нужно лишь прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Правда, в этом случае все члены команды останутся без еды.

Новый сезон шоу «Звезды в Африке» можно увидеть с 27 февраля в 19:00 на канале ТНТ.

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