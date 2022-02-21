Ширвиндт заявил, что Валиевой очень повезло на Олимпиаде в Пекине

Александр Ширвиндт считает, что фигуристка стала очень популярна после скандала.

Многие расценивают допинг-инцидент с Камиллой Валиевой и последующий скандал вокруг ее фигуры на Олимпиаде в Пекине, как крах для 15-летней спортсменки. Однако известный артист Александр Ширвиндт постарался увидеть в этой сложной ситуации что-то хорошее.

Актер заявил, что фигуристка благодаря этому неприятному эпизоду получила популярность, которую бы не дала ни одна реклама.

«Ей страшно повезло, этой Валиевой. При помощи всех этих кошмаров к ней пришла такая титаническая мировая популярность. За это нужно миллиарды платить. А она просто так ее имеет», — сказал он «Собеседнику».

Правда каких-то конкретных прогнозов относительно карьеры Валиевой Ширвиндт давать не берется.

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