Ширвиндт заявил, что Валиевой очень повезло на Олимпиаде в Пекине

Многие расценивают допинг-инцидент с Камиллой Валиевой и последующий скандал вокруг ее фигуры на Олимпиаде в Пекине, как крах для 15-летней спортсменки. Однако известный артист Александр Ширвиндт постарался увидеть в этой сложной ситуации что-то хорошее.
Актер заявил, что фигуристка благодаря этому неприятному эпизоду получила популярность, которую бы не дала ни одна реклама.
«Ей страшно повезло, этой Валиевой. При помощи всех этих кошмаров к ней пришла такая титаническая мировая популярность. За это нужно миллиарды платить. А она просто так ее имеет», — сказал он «Собеседнику».
Правда каких-то конкретных прогнозов относительно карьеры Валиевой Ширвиндт давать не берется.
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