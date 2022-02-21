Алла Пугачева укачивала дочку Лизу и одновременно голосила детскую песенку при Вере Алентовой

Примадонна вместе с внучкой и двойняшками Гарри и Лизой покрасовались на памятном семейном видео.

Шоумен Максим Галкин в своем микроблоге поделился редкими домашними кадрами, на которых были запечатлены их именитые гости — Вера Алентова, Владимир Меньшов (ныне покойный. — Прим. ред.) с дочерью Юлией Меньшовой. Также в кадр попали и малыши — внучка Примадонны Клава, а также двойняшки Гарри и Лиза.

Укачивая малютку-дочь на коленках, Алла Пугачева вспомнила детскую песенку. Вот только сначала Примадонна помогла Лизе пропеть строчки про капитана.

«Капитан, капитан, улыбнитесь! Капитан, капитан, улыбнитесь», — повторяла одну и туже строчку Лиза, явно забыв, что там дальше в куплете. «Капитан, капитан, подтянитесь! Только смелым покоряются моря», — в один голос пропела Алла с молодым мужем, помогая дочурке.

Ну а потом Примадонна уже сольно исполнила коротенькую строчку из детской песенки, пытаясь развеселить внучку Клаву и дочку Лизу, которые так уютно устроились у нее на коленках.

«На ромашке я гадаю — да, да, да», — чуть понизив голос, напевала при гостях артистка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!