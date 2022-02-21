Дочь Анастасии Заворотнюк готовится покинуть Россию

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — довольно часто устраивает интерактивы для своей аудитории в Instagram.

Во время недавнего общения с подписчиками Анна Заворотнюк поделилась планами на ближайшее будущее.

Только недавно вернувшаяся из поездки в Арабские Эмираты Анна Заворотнюк уже планирует новое путешествие. В сторис микроблога она сообщила, что в ближайшее время вновь покинет Россию.

«Когда вы улетаете? Будем загорать и радоваться вместе с вами и за вас», — написала Анне Заворотнюк одна из поклонниц. «Совсем скоро», — ответила ей дочь Анастасии Заворотнюк.

Стоит отметить, что во время общения с подписчиками Анна Заворотнюк старается вести себя открыто и максимально искренне отвечать на вопросы.

Так, она фактически признала на днях, что на слитых в Сеть снимках с камер дорожной видеофиксации была запечатлена ее мама Анастасия Заворотнюк.

Кроме этого, Анна Заворотнюк периодически рассказывает поклонникам о состоянии родительницы.

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