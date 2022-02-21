Малютка сидит у бабули Аллы на коленках: внучка Пугачевой спела про божью коровку на архивном видео

Клава Земцова немного замялась, застеснявшись гостей. Но все-таки собралась и пропела куплетик для Веры Алентовой и Владимира Меньшова. В ту пору именитый режиссер был еще с нами.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился редкими семейными кадрами из личного архива. На видео присутствуют и именитые гости Примадонны, среди которых ныне покойный Владимир Меньшов с женой Верой Алентовой и дочкой Юлией Меньшовой. В кадре также запечатлели и младшее поколение семьи певицы — ее внучку Клавдию, а также двойняшек Гарри и Лизу. Сейчас они уже учатся в школе, но на момент съемки вся троица еще с трудом выговаривает слова, малыши явно стеснялись и смущались.

Как быстро летит время: дочке Кристина Орбакайте уже исполнилось девять лет, а двойняшкам — по восемь, они второклассники элитной подмосковной гимназии. О скоротечности времени говорит и то, что 5 июля будет уже год, как скончался Владимир Меньшов. Его близким остались только фильмы с его участием и вот такие домашние кадры.

Ну а Алла Пугачева, как заботливая мама и бабушка, усадила своих малышек — внучку Клаву и дочку Лизу — к себе на коленки так, чтобы девчушки чувствовали себя уютно. Ну а гости предложили Клавдии спеть.

«Я умею петь на сцене», — смущаясь похвасталась внучка певицы. «На сцене? А тут? Вот если на коленках у Аллы?» — спросила у малышки Вера Алентова.

Отказать гостям дочка Кристины Орбакайте не смогла.

«Божья коровка, улети на небо, Божья коровка, принеси мне хлеба, Черного и белого — только не горелого», — шепотом пропела Клава.

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