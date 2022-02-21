«Съемки начались весело»: Юрий Стоянов о своей работе над фильмом «Гости из прошлого»

Телеканал СТС запустил в производство продолжение фантастического сериала со Стояновым, Трухиным и Макаровым в главных ролях.

Телеканал СТС и кинокомпания «Небо» приступили к работе над продолжением фантастического сериала «Гости из прошлого».

На этот раз главных героев фильма ждут приключения не только в 80-х годах прошлого века и нынешнем времени. Действие сериала будет проходить в IX и XIX веках.

Съемки начались на территории Симонова монастыря. По сюжету фильма советский ученый Матвей Пиотровский попал в XIX век и у него возник спор с коллегой — изобретателем Никодимом.

«Первый день — и сразу острохарактерный образ. Мне нужно было играть человека, который принял лишнего, так что съемки начались весело», — говорит исполнитель роли Пиотровского Юрий Стоянов.

Помимо Юрия Стоянова, в сериале снимаются Михаил Трухин, Алексей Макаров, Анна Невская, Анастасия Акатова, Евгений Михеев и многие другие.

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