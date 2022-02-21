«Я сейчас уйду отсюда»: Филипп Киркоров пригрозил покинуть шоу «Маска» при упоминании о Викторе Дробыше

Певица Валерия предположила, что в костюме Монстрика может находиться известный продюсер.

В минувшее воскресенье, 20 февраля, телеканал НТВ показал второй выпуск третьего сезона шоу «Маска».

Открыл его участник в костюме Мухомора. В числе версий жюри о том, кто может скрываться в маске Мухомора, прозвучала фамилия известного музыкального продюсера и композитора Виктора Дробыша.

Затем, когда на сцену вышел Монстрик, жюри также предположило, что это вполне может быть Виктор Дробыш.

«У меня две версии — Алексей Воробьев и Виктор Дробыш», — сказала певица Валерия.

Это очень не понравилось председателю судейской коллегии Филиппу Киркорову. Поп-король тут же дал понять, что не будет терпеть от своих коллег одинаковых версий. Он требует разнообразия.

«Вот Воробьев — прелестная версия, а Дробыш — я сейчас уйду отсюда!» — пригрозил Валерии Филипп Киркоров.

Напомним, в финале второго выпуска шоу «Маска» был разоблачен первый участник. Проект покинул Пес.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.