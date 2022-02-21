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«Есть подозрения в том, что я ее спалил?»: Расторгуев — о судьбе знаменитой «гимнастерки Пугачевой»

Как отметил музыкант, за его одеждой бережно ухаживают.

«Есть подозрения в том, что я ее спалил?»: Расторгуев — о судьбе знаменитой «гимнастерки Пугачевой»
Николай Расторгуев. Фото: Globallookpress.com

Музыкант и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что гимнастерка, которую его попросила надеть Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева много лет назад, до сих пор жива и здорова.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

«Есть подозрения в том, что я ее спалил? Со временем действительно любая одежда садится».

Николай Расторгуев

Как отметил Николай Расторгуев, в прошлом году были съемки новогодней ночи на Первом канале — «30 лет спустя». По просьбе телевизионщиков он исполнил свою знаменитую композицию «Комбат». На сцене он появился именно в том образе, в котором предстал в 1995 году. Сейчас гимнастерка лежит у костюмеров. За ней, как заверил Николай Расторгуев, ухаживают, сообщает «АиФ».

Напомним, что именно Алла Пугачева придумала в свое время образ Николая Расторгуева. С ее подачи он стал появляться на сцене в военной форме.

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Тэги

Алла ПугачеваГруппа "Любэ"Николай РасторгуевПервый каналПесня "Комбат"