«Принес для общества вред»: Павел Майков — о роли Вити Пчелкина в «Бригаде»

Актер рассказал, почему стыдится своего персонажа из культовой картины нулевых.

Павел Майков признался, что стыдится роли Вити Пчелкина в сериале «Бригада». Актер не раз ругал картину режиссера Алексея Сидорова. По словам Майкова, «Бригада» идеализирует криминальный мир и никакой пользы для общества не несет.

«С выхода «Бригады» в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред», — передает слова Майкова ФАН.

После съемок «Бригады» Павла Майкова год не приглашали в новые картины, несмотря на популярность, которую принесла ему роль Пчелы. Недавно актер снялся в сериале «Контакт», где он сыграл сотрудника отдела по делам несовершеннолетних.

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