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Элегантная жена богатого француза: Водянова в атласных брюках и жакете с «мужского плеча» оделась остромодно

Историк моды Александр Васильев подметил, что модель часто щеголяет в брючных костюмах.

Элегантная жена богатого француза: Водянова в атласных брюках и жакете с «мужского плеча» оделась остромодно
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: Globallookpress.com

Историк моды Александр Васильев сделал комплимент Наталье Водяновой за то, что та умудряется носить и мини-платья, и брючные костюмы в мужском стиле с одинаковой грацией и шармом. Жена французского бизнесмена Антуана Арно, как всегда, тщательно продумывает каждый свой образ. На одном из мероприятий модель появилась в атласном костюме с мятыми брюками, но такой с виду неряшливый вид нисколько не простил манекенщицу. Водянова всегда выбирает дорогие ткани и фактуры.

Модель Наталья Водянова
Наталья Водянова в атласном струящемся костюме. Фото: Globallookpress.com

«Наталья часто ходит в брючных костюмах. Мне кажется, у Водяновой в гардеробе присутствуют все цвета радуги. Голубенький костюмчик ей идет. В этом образе я вижу два явных плюса. Во-первых, подчеркнута тонкая талия. Во-вторых, модная вещь. Сейчас мужские костюмы в женском гардеробе очень популярны», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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