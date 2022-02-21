В стиле Скарлетт О’Хара, но с эльфийскими ушками: Водянова покрасовалась в вишневом платье с оборками и шлейфом

Вечерний наряд модели как нельзя лучше подчеркнул ее экстравагантный вкус в одежде.

Историк моды Александр Васильев не стал скрывать, что публика всегда ждет от Натальи Водяновой большего — жена французского бизнесмена Антуана Арно просто не может позволить себе появиться на светском мероприятии в скромном наряде. Каждый ее выход в свет бурно обсуждается в модных кулуарах.

Один из вечерних ансамблей русской Золушки напомнил образ Скарлетт О’Хара — изысканные украшения: серьги с каменьями, перстень и колье, а также пышное вишневое платье с оборками и нескромным декольте. Вот только с эльфийскими ушками модель больше походила на сказочного персонажа.

«Это испанское платье в стиле Кармен. И здесь Наталья выглядит страстной и роковой женщиной. Я заметил, что ей очень идут треугольные декольте и она довольно часто их носит. В принципе, это эффектное платье. Но, понимаете, Наталья столько ходит по подиуму в подобных нарядах, что, мне кажется, ей уже трудно чем-либо нас удивить», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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