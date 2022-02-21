«Будем завидовать молча»: Водянова в платье из розовой паутины и с серебристым кружевом изящно утянула талию

Историк моды Александр Васильев едва не лишился дара речи, увидев Наталью Водянову в нежнейшем платье из пудровой розовой паутины с аппликацией серебристого кружева. Имея пятерых детей, модель с русскими корнями может похвастаться невероятно стройной талией. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале не смог найти изъяна в вечернем ансамбле Натальи Водяновой, уточнив, что каждая мечтает о такой элегантности и изысканности, которую демонстрирует манекенщица.

«Красивое розовое платье с аппликацией из серебристого кружева. В таком дивном наряде она выглядит абсолютно неземной. Если говорить о деньгах, в случае с Водяновой, я думаю, речь идет не о миллионах, а о миллиардах. Но при этом Наталья ведет активную благотворительную работу. Пятеро детей плюс благотворительная деятельность дают ей индульгенцию на эту роскошь, гламурную жизнь с дорогими особняками и автомобилями, с бриллиантами и светскими раутами. Давайте будем завидовать молча и порадуемся, что наша соотечественница нашла свое место под солнцем в Париже, став мировой знаменитостью», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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