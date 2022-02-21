«Типичная красавица с Волги»: Водянова в оливковом платье выше колен показала тонкие щиколотки

Почему историк моды Александр Васильев одобрил то, что манекенщица носит мини после сорока?

Историк моды Александр Васильев не видит причин, по которым Наталья Водянова должна прятать свою стройную фигуру. Поэтому искусствовед полностью поддерживает модель в том, что она щеголяет в мини, делая акцент на тонкие щиколотки.

«Гардероб Водяновой очень разнообразен. Вот, например, интересное коктейльное, чуть укороченное платье. Я даже боюсь предположить, что находится в гардеробной нашей героини и как выглядит эта комната. Какого она размера? Я представляю, как рядами стоят вешалки с вещами, на одних — только платья, на других — сплошь жакеты, на третьих — множество пальто», — отметил Васильев.

Историк моды уточнил, что у Водяновой славянское лицо, широко расставленные глаза, коротенький носик и светлые глаза. «Типичная красавица с Волги. Таких можно встретить и в Нижнем Новгороде, и в Ярославле, и в Самаре», — добавил искусствовед.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил и то, что модель часто выбирает короткую длину. И она может продолжать спокойно носить мини и дальше — после сорока. «Если бы у всех была такая стройная фигурка, как у Водяновой», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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