«Типичная красавица с Волги»: Водянова в оливковом платье выше колен показала тонкие щиколотки

Историк моды Александр Васильев не видит причин, по которым Наталья Водянова должна прятать свою стройную фигуру. Поэтому искусствовед полностью поддерживает модель в том, что она щеголяет в мини, делая акцент на тонкие щиколотки.
«Гардероб Водяновой очень разнообразен. Вот, например, интересное коктейльное, чуть укороченное платье. Я даже боюсь предположить, что находится в гардеробной нашей героини и как выглядит эта комната. Какого она размера? Я представляю, как рядами стоят вешалки с вещами, на одних — только платья, на других — сплошь жакеты, на третьих — множество пальто», — отметил Васильев.
Историк моды уточнил, что у Водяновой славянское лицо, широко расставленные глаза, коротенький носик и светлые глаза. «Типичная красавица с Волги. Таких можно встретить и в Нижнем Новгороде, и в Ярославле, и в Самаре», — добавил искусствовед.
Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил и то, что модель часто выбирает короткую длину. И она может продолжать спокойно носить мини и дальше — после сорока. «Если бы у всех была такая стройная фигурка, как у Водяновой», — приводит 7days слова Александра Васильева.
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