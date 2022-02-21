«Не должен высовываться»: принц Эндрю тайно навещает Елизавету II

Второй сын королевы навещает ее втайне от репортеров.

Принц Эндрю тайно навещает Елизавету II в Виндзорском замке. Делает он это исключительно по ночам, чтобы избежать встречи с папарацци.

«Эндрю был очень осторожен и старался держаться подальше от любых свидетелей. Он знает, что днем есть фотографы, поэтому лучший шанс избежать их — приехать, когда будет темно. Он знает, что не должен высовываться. Но принц раскаивается и извиняется перед королевой за все неприятности, которые доставил ей», — сообщил инсайдер изданию The Sun.

Несмотря на то что принца Эндрю лишили всех титулов и королевского патронажа, Британская королевская семья продолжает поддерживать оскандалившегося сына королевы.

«Он благодарен королеве за поддержку. Это абсолютная правда, что Елизавета II с нежностью относится к нему и считает его любимым сыном», — рассказал источник.

Напомним, американка Вирджиния Джуффре обвиняет герцога Йоркского в сексуальном насилии над ней в трех разных случаях в период ее несовершеннолетия. Вирджиния утверждает, что принц знал, что она была заложницей Джеффри Эпштейна. По некоторой информации, сын британской королевы мол заплатить 16 миллионов долларов американке в качестве отступных.

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