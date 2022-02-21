«Время перемен»: Королева предстала с оригинальной прической в новом образе, как барышня XVIII века

Артистка подготовилась к выходу на сцену проекта «Две звезды. Отцы и дети».

Наташа Королева и ее единственный сын Архип Глушко участвуют в проекте Первого канала «Две звезды. Отцы и дети». В очередном выпуске артистка предстала в необычном образе. Платье в пол цвета индиго и прическа с косой вокруг головы. В таком образе певица стала похожа на барышню из XVIII века.

Кадрами из закулисья Наташа поделилась в своем инстаграме.

«Все, время перемен настало! Меняю стиль, репертуар, прическу», — сказала Королева.

Добавим, что Наташа Королева и Архип являются одними из аутсайдеров проекта. К слову, сыну Тарзана накануне исполнилось 20 лет. Юбилей он отмечал 19 февраля.

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