«Торговавшая на рынке апельсинами»: Водянова в платье с «цыганским костром» щегольнула в ботфортах

Историк моды Александр Васильев припомнил, что манекенщица когда-то скромно жила в Нижнем Новгороде. А сегодня она жена миллиардера.

Историк моды Александр Васильев, разбирая люксовый гардероб Натальи Водяновой, не смог оставить без внимания тот факт, что когда-то в юности манекенщица торговала апельсинами на рынке в Нижнем Новгороде. А сейчас она модель, муза именитых кутюрье и жена миллиардера.

«Водянова всех переплюнула: плюс к своей блистательной карьере на подиуме она вышла замуж за сына Бернара Арно, французского миллиардера, президента компании LVMH, которая контролирует многие люксовые бренды. Наталья, торговавшая в Нижнем Новгороде на рынке апельсинами, девушка из народа, добилась не только мировой славы, прекрасных карьерных и финансовых высот, но и потрясающих успехов в семейной жизни. И теперь может позволить себе любые украшения, самые шикарные платья, самую дорогую обувь», — отметил Васильев.

Кто скажет по фигуре Водяновой, что она мать пятерых детей? Историк моды не скрывает, что Наталья — прекрасный пример того, как женщина может сохранить и молодость, и красоту, и стройность, имея столько детей.

«Тут Водянова в пестром платье с огненным принтом. В таком виде она пришла на показ новой коллекции известного дизайнера Демны Гвасалия. Это его творение. Лично у меня вызывает ассоциации с цыганским костром. Платье, очень похожее на это, созданное когда-то дизайнером Александром Маккуином, в свое время подарила для моей коллекции певица Любовь Успенская», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!