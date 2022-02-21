«Я главный Галкиновед»: Киркоров авторитетно объяснил, почему в костюме Анубиса не может скрываться муж Пугачевой

Во втором выпуске шоу «Маска» перед жюри снова стояла задача отгадать, кто скрывается в костюмах необычных и ярких персонажей. На этот раз все карты спутали необычные номера участников и совершенно новое исполнение, в процессе которых судьи стали менять свои ранее высказанные предположения.

В частности, если в первом выпуске проекта практически единогласно жюри решило, что Анубис — это Максим Галкин, то на сей раз Филипп Киркоров более щепетильно присмотрелся к участнику. И объяснил, почему там не муж Аллы Пугачевой.

«Я как главный Галкиновед в этой стране могу вам сказать: росточком Анубис наш не вышел. Максим все-таки повыше, постатнее», — авторитетно выразился музыкант.

Действительно, если сравнить рядом стоящих Анубиса и Вячеслава Макарова, то первый окажется значительно ниже второго. Рост у ведущего «Маски» — 176 см, а у Максима Галкина он больше — 178 см. И Киркоров, который давно знаком с Галкиным даже дольше, чем Пугачева, знает, о чем говорит.

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