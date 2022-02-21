Внимание на ноги: Юлия Михалкова в топе и сливочных джоггерах предстала на тренировке

Бывшая участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова начала усиленно готовиться к пляжному сезону. Красотка в выходные очень плодотворно поработала в спортзале, куда не забыла взять смартфон. Ведь оно как – не запостил, значит не было.
В микроблоге Михалкова продемонстрировала фрагмент своей тренировки. Актриса выполняла упражнение с резинкой, приседая и давая дополнительную нагрузку ногам. Чтобы телу было комфортно, она надела мягкие джоггеры сливочного цвета, а верх предпочла облегченный – укороченный топ.
После трудов в спортзале Михалкова хорошо отдохнула. Свои минуты расслабления красавица тоже запечатлела на видео.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!