«Люблю!»: Прилучный показал самых главных людей в своей жизни

Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом развелись в 2020 году. Тем не менее пара нашла в себе силы простить былые обиды. Совсем недавно экс-супруги со своими двумя детьми весело провели время в Дубае.
Накануне в своем инстаграме главный «мажор» страны разместил фото, на котором позировал с сыном Тимофеем и дочкой Мией.
«Люблю!», — коротко подписал кадр Прилучный.
Напомним, не так давно новая возлюбленная Павла, актриса Мирослава Карпович заговорила о предательстве, а Агата Муцениеце тем временем похвасталась помолвочным колечком. Фанаты предположили, что роман Прилучного с «папиной дочкой» исчерпал себя и актер вернулся в семью.
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