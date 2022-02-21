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«Люблю!»: Прилучный показал самых главных людей в своей жизни

Снимком актер поделился в своем инстаграме.

«Люблю!»: Прилучный показал самых главных людей в своей жизни
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом развелись в 2020 году. Тем не менее пара нашла в себе силы простить былые обиды. Совсем недавно экс-супруги со своими двумя детьми весело провели время в Дубае.

Накануне в своем инстаграме главный «мажор» страны разместил фото, на котором позировал с сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Павел Прилучный с сыном и дочкой
Павел Прилучный с сыном и дочкой. Скриншот: instagram.com/bugevuge/

«Люблю!», — коротко подписал кадр Прилучный.

Напомним, не так давно новая возлюбленная Павла, актриса Мирослава Карпович заговорила о предательстве, а Агата Муцениеце тем временем похвасталась помолвочным колечком. Фанаты предположили, что роман Прилучного с «папиной дочкой» исчерпал себя и актер вернулся в семью.

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