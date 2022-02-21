Драма на льду: ученица Евгения Плющенко проиграла турнир из-за выключенного на арене света

Веронике Жилиной пришлось по-новому катать свою программу, и она неожиданно разнервничалась и начала ошибаться.

Фигуристка, которая уже несколько лет успешно тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, юная Вероника Жилина упустила первое место на ровном месте на первенстве Москвы среди фигуристок старшего возраста.

Во время ее проката произвольной программы в Ледовом дворце спорта «Москвич» неожиданно пропал свет. В итоге прокат был остановлен и юной звезде из Академии Евгения Плющенко пришлось по-новому катать свою программу.

С волнением Вероника Жилина не справилась. Она сорвала первый же элемент. В итоге осталась без важного каскада. В конце проката Вероника Жилина допустила еще одну грубую ошибку. Она упала с каскада лутц-тулуп. Первое место в итоге выиграла фигуристка ЦСКА Мария Гордеева, которая выдала «прокат жизни», сообщает «Спорт-Экспресс».

больше по теме «Работаем»: Саша Плющенко показал энергичные тренировки в спортзале Гном Гномыч с малых лет занимается фигурным катанием.

Ранее Евгений Плющенко отмечал, что Вероника Жилина – одна из самых перспективных учениц его академии. У фигуристки, по мнению Плющенко, большое будущее.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.