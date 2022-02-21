«Мой самый лучший! Горжусь!»: Домнина расхвалила Костомарова после разоблачения в «Маске»

Накануне в шоу «Маска» на НТВ рассекретили еще одного участника. Выяснилось, что в образе Пса пел песни олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

После этого Оксана Домнина – жена Романа Костомарова написала в своем инстаграме трогательный пост.

«Мой самый лучший, самый талантливый, самый харизматичный, самый танцевальный, самый красивый Пес! Горжусь тобой! Для тебя это был вызов, эксперимент, испытание и ты справился с ним потрясающе! Безумно жалко, очень печально и нереально грустно, что зрители больше не услышат твоего пения, не увидят эту потрясающую маску Пса. Но ничего… эту неприятность мы переживем! Люблю тебя, мой чемпион!» — написала Домнина.

Напомним, Оксана Домнина и Роман Костомаров вместе более десяти лет. Пара воспитывает дочь и сына.

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