Передвигается с трудом: на шоу «Маска» одному из участников потребовался пандус

Третий сезон телепроекта привлекает все больше внимания к своим тайнам.

В эфире телеканала НТВ прошел второй выпуск шоу «Маска» с участием засекреченных звезд эстрады, кино, спорта и телевидения. Они выступают в уникальных костюмах, которые по-прежнему представляют собой настоящие произведения текстильного искусства.

Над созданием костюмов организаторы проекта трудились несколько месяцев. Задача перед костюмерами стояла невероятно сложная: важно было не только сделать эксклюзивное облачение, но и спрятать под ним все то, что может выдать спрятавшегося в нем героя.

В ход шли самые разные уловки – начиная от высоких головных уборов и каблуков до преувеличенных в несколько раз размеров и сложнейших конструкций. Из-за этого участники в них испытывают невероятные трудности – костюмы тяжелые, громоздкие, обзор ограничен, руки и ноги едва слушаются.

И тяжелее всех в этом сезоне пришлось герою в наряде Пончика. Как оказалось, его крупные габариты не позволяют ему ходить по лестницам. Специально для него в закулисье был сооружен пандус, сообщает сайт StarHit.

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