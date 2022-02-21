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«Попросили поднять юбочку повыше»: Вера Алентова вспомнила экзамен в Щепкинском училище

В книге «Все не случайно» актриса раскрыла интересные детали из своей жизни.

«Попросили поднять юбочку повыше»: Вера Алентова вспомнила экзамен в Щепкинском училище
Вера Алентова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Вера Алентова, которая не так давно выпустила автобиографическую книгу «Все не случайно», вспомнила, как много лет назад пришла на экзамен в Щепкинское училище.

Вера Алентова
Вера Алентова. Фото: Globallookpress.com

По ее словам, за столом сидели мэтры во главе с актером Виктором Коршуновым. Она прочитала и песню, и стихи, и басню. Ее ни разу не остановили в отличие от некоторых других ребят, которым сразу указали на дверь.

«Меня внимательно и доброжелательно выслушали, потом попросили спеть, и я спела. Потом попросили поднять юбочку повыше, чтобы посмотреть, не кривые ли у меня ноги, и ноги у меня оказались в порядке».

Вера Алентова

По словам Алентовой, вскоре Коршунов подозвал ее к себе. Он сказал, что никакой актрисы из нее не получится и попросил даже не приближаться к сцене, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Вера Алентова – известная актриса. Она жена покойного режиссера Владимира Меньшова.  Огромную популярность ей принесла роль в картине «Москва слезам не верит».

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Тэги

Вера АлентоваВиктор КоршуновВладимир МеньшовФильм "Москва слезам не верит"Щепкинское училище