«Попросили поднять юбочку повыше»: Вера Алентова вспомнила экзамен в Щепкинском училище

Актриса Вера Алентова, которая не так давно выпустила автобиографическую книгу «Все не случайно», вспомнила, как много лет назад пришла на экзамен в Щепкинское училище.
По ее словам, за столом сидели мэтры во главе с актером Виктором Коршуновым. Она прочитала и песню, и стихи, и басню. Ее ни разу не остановили в отличие от некоторых других ребят, которым сразу указали на дверь.
«Меня внимательно и доброжелательно выслушали, потом попросили спеть, и я спела. Потом попросили поднять юбочку повыше, чтобы посмотреть, не кривые ли у меня ноги, и ноги у меня оказались в порядке».
По словам Алентовой, вскоре Коршунов подозвал ее к себе. Он сказал, что никакой актрисы из нее не получится и попросил даже не приближаться к сцене, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Вера Алентова – известная актриса. Она жена покойного режиссера Владимира Меньшова. Огромную популярность ей принесла роль в картине «Москва слезам не верит».
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