«Попросили поднять юбочку повыше»: Вера Алентова вспомнила экзамен в Щепкинском училище

В книге «Все не случайно» актриса раскрыла интересные детали из своей жизни.

Актриса Вера Алентова, которая не так давно выпустила автобиографическую книгу «Все не случайно», вспомнила, как много лет назад пришла на экзамен в Щепкинское училище.

По ее словам, за столом сидели мэтры во главе с актером Виктором Коршуновым. Она прочитала и песню, и стихи, и басню. Ее ни разу не остановили в отличие от некоторых других ребят, которым сразу указали на дверь.

«Меня внимательно и доброжелательно выслушали, потом попросили спеть, и я спела. Потом попросили поднять юбочку повыше, чтобы посмотреть, не кривые ли у меня ноги, и ноги у меня оказались в порядке». Вера Алентова

По словам Алентовой, вскоре Коршунов подозвал ее к себе. Он сказал, что никакой актрисы из нее не получится и попросил даже не приближаться к сцене, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Вера Алентова – известная актриса. Она жена покойного режиссера Владимира Меньшова. Огромную популярность ей принесла роль в картине «Москва слезам не верит».

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