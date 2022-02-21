«Подарочки для Саши»: Андрей Малахов похвастался модными обновками четырехлетнего сынишки

Телеведущий Андрей Малахов крайне редко афиширует личную жизнь. Немногие знают, что шоумен уже четыре года как отце – он воспитывает сына Сашу в браке с Натальей Шкулевой, но как выглядит мальчик, никто из поклонников не знает.

Поэтому фолловерам в Сети приходится довольствоваться намеками или абстрактными кадрами – чтобы, мол, не забывали, что телеведущий – счастливый муж и отец. Малахов на этот раз запостил в микроблоге обновки своего сынишки.

«Подарки для Саши», — подписал видео телеведущий.

На кадрах Малахов похвастался модными свитшотами, которые подарили мальчику. А вот примерку отец уже не заснял.

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