«Она все успела сделать вовремя»: сын Кириенко рассказал, как будет поделено наследство матери

По словам Максима Тарасовского, никаких конфликтов в этом вопросе у него с братом не будет.

Сын покойной актрисы Зинаиды Кириенко Максим Тарасевский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как будет поделено наследство его звездной матери.

«Она все успела сделать вовремя. Сказала нам с братом: «Вот у меня есть сын Тимур, и есть ты Максим. Все остается вам». Максим Тарасевский

Как отметил Максим Тарасевский, вопрос с установкой памятника для его матери пока открыт. «Нам сказали, что торопиться не нужно. Нужно поискать образ. Может быть, это будет образ из какого-нибудь кинофильма. Из «Казаков», например. Мама просто так не сидела. Встречалась со зрителями. У нее концерты постоянно были. В Благовещенск она ездила. Пела все время», — заявил Максим Тарасевский.

Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт после перенесенного ранее коронавируса.

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