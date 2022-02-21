«Она все успела сделать вовремя»: сын Кириенко рассказал, как будет поделено наследство матери

Сын покойной актрисы Зинаиды Кириенко Максим Тарасевский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как будет поделено наследство его звездной матери.
«Она все успела сделать вовремя. Сказала нам с братом: «Вот у меня есть сын Тимур, и есть ты Максим. Все остается вам».
Как отметил Максим Тарасевский, вопрос с установкой памятника для его матери пока открыт. «Нам сказали, что торопиться не нужно. Нужно поискать образ. Может быть, это будет образ из какого-нибудь кинофильма. Из «Казаков», например. Мама просто так не сидела. Встречалась со зрителями. У нее концерты постоянно были. В Благовещенск она ездила. Пела все время», — заявил Максим Тарасевский.
Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт после перенесенного ранее коронавируса.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.