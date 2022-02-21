Бретелька может лопнуть: Валя Карнавал в бра на тонюсенькой лямке поддержала тренд на асимметрию

Экс-возлюбленная Егора Крида впервые за долгое время вышла на связь.

20-летняя блогерша и певица Валя Карнавал участвует в экстремальном шоу на выживание «Звезды в Африке», которое снимается телеканалом ТНТ саванне. Девушка скрывала свое присутствие на проекте, но недавно организаторы официально обнародовали ее публике.

Вскоре после рассекречивания Валя Карнавал вышла в Сеть, впервые за долгое время. Красавица блеснула точеной фигуркой, поддержав тренд на асимметрию – она нарядилась в черный топ-бра на тонкой бретели на одном плече и широкой – на другой.

Напомним, Валя Карнавал стала знаменитой благодаря TikTok. Славы прибавил ей и роман с Егором Кридом, а также скандал с Ларисой Долиной.

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