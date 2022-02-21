«Бездари ведут себя как боги»: Тамара Семина раскритиковала Марию Миронову

В последнее время актриса Тамара Семина редко появляется в кино, хотя в свои 83 может дать фору молодым. Все потому, что звезда очень скрупулезно относится как к сценариям, так и к коллегам. Народная артистка недолюбливает некоторых знаменитостей.

«Как-то увидела интервью с Марией Мироновой — актрисой из того самого востребованного списка. Она средь бела дня дает интервью в темных очках. Объясняет это усталостью от съемки. Разве так можно? Разве ее отец стал бы давать интервью в очках, как кот Базилио? Нет уважения к зрителям, к своей профессии. Самое ужасное, что на площадке эти бездари ведут себя как боги», — цитирует Семина «Экспресс газета».

Добавим, ранее Тамара Семина жестоко высказалась в адрес Дмитрия Нагиева.

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