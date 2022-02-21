«Я всегда давала сдачи»: Лариса Копенкина рассказала, как избила бывшего мужа

Бизнес-леди Лариса Копенкина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о драках с бывшим мужем.

«Каждый пытался поднять на меня руку. Был такой случай. У меня был первый брак. И вот в какой-то ссоре он меня ударил. А у нас дома был крест – метр двадцать. Я на него пошла крестным ходом. От креста ничего не осталось. Я всегда давала сдачи. Пришлось ему скорую вызывать. Зато потом на меня никто руку не поднимал». Лариса Копенкина

Подвергалась домашнему насилию и актриса Татьяна Васильева. «Бывало я спасалась. Вовремя это делала. Любая женщина знает точку невозврата. Когда можно завестись, а он уже зверь. Он – не человек. Он – убийца. Не надо с ним что-то выяснять, разговаривать, вести дискуссии. Не жить и не встречаться», — заметила Татьяна Васильева.

Напомним, что Лариса Копенкина – бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина. Их брак долго не продержался.

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