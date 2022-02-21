В стиле Black Star: Решетова в черном пуховике-дутике поддержала моду на брюки карго

Не успела Анастасия Решетова воссоединиться с двухлетним сынишкой Ратмиром после месячной разлуки, как снова оставила наследника папе, рэперу Тимати и улетела в Лондон. Очень деловая бизнес-леди постоянно в разъездах, поскольку не может долго находиться в Москве из-за плохого самочувствия.

В Лондоне Решетова выгуливает модные наряды. На этот раз красавица нарядилась в черный прикид в стиле Black Star – бархатную толстовку, дутый пуховик и кожаные брюки трендового фасона карго. Экс-подруга Тимати покрасовалась перед зеркалом и сделала селфи.

А в это время Тимати, судя по всему, готовится к свадьбе со своей новой возлюбленной Валентиной Ивановой. Недавно он сделал перед нею красноречивый жест, достав из кармана под сердцем коробочку.

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