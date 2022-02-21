«Мы подозреваем физическое насилие»: Грибулина рассказала, что происходит с дочерью Валерии

Шена, которой 28 лет, не так давно рассказала, что подвергалась издевательствам.

Композитор Ирина Грибулина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что у дочери певицы Валерии Шены Шульгиной есть некая психологичная травма.

«Мы подозреваем физическое насилие над ребенком. Мы знаем, что Валерия была в очень тяжелых условиях со своим предыдущим мужем, который поднимал на нее руки». Ирина Грибулина

«Валерия справилась. В последние годы у нее в семье все хорошо. Скорее всего, если Шене 28 лет – это какая-то личная травма», — заметила бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина бизнес-леди Лариса Копенкина.

Напомним, что Шена Шульгина не так давно рассказала в соцсетях о домашнем насилии. При этом она не стала раскрывать всех подробностей.

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