«Мы подозреваем физическое насилие»: Грибулина рассказала, что происходит с дочерью Валерии

Композитор Ирина Грибулина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что у дочери певицы Валерии Шены Шульгиной есть некая психологичная травма.
«Мы подозреваем физическое насилие над ребенком. Мы знаем, что Валерия была в очень тяжелых условиях со своим предыдущим мужем, который поднимал на нее руки».
«Валерия справилась. В последние годы у нее в семье все хорошо. Скорее всего, если Шене 28 лет – это какая-то личная травма», — заметила бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина бизнес-леди Лариса Копенкина.
Напомним, что Шена Шульгина не так давно рассказала в соцсетях о домашнем насилии. При этом она не стала раскрывать всех подробностей.
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