«Я не буду ничего говорить»: на «Маске» Джокер довел Филиппа Киркорова до слез

Во втором сезоне «Маски» на НТВ уже закипели настоящие страсти. Один из участников проекта в костюме Джокера во время своего выступления довел до слез председателя жюри Филиппа Киркорова.

Участники часто удивляют судей исполнением их песен. И Джокер выбрал спеть хит Киркорова «Снег».

Он сделал это так проникновенно, что заставил артиста плакать. «Филипп, мы видим слезы на ваших глазах. А это о многом говорит», — обратился ведущий к музыканту после того, как Джокер закончил выступление.

«Да сентиментален стал до жути с возрастом», — сначала отмахнулся Киркоров. Но растаял: «Это так красиво! Так трепетно! Я не буду ничего говорить, а просто одно слово: спасибо!».

Кто-то из жюри предположил, что под маской джокера – не вокалист, а спортсмен. И Киркоров пообещал, если это так, ходить на все его соревнования.

В финале второго выпуска рассекретили Пса. Под маской четвероногого скрывался олимпийский чемпион Роман Костомаров.

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