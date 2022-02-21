Стало известно, как выглядит будущая «невестка» Макеевой

Андрей Мальков закрутил роман и у него серьезные намерения.

Старший сын Романа Малькова, который в прошлом году стал четвертым мужем Анастасии Макеевой, — 17-летний Андрей, закрутил роман. Причем, у молодого человека, судя по всему, серьезные намерения. Накануне он показал в своем инстаграме подарок от «будущей жены». Именно так пасынок актрисы называет девушку по имени Ульяна.

В своем микроблоге Андрей делится совместными романтическими снимками с Ульяной, а ее фотографии в инстаграме недвусмысленно комментирует. Похоже, что длинноволосая шатенка свела с ума пасынка Макеевой и действительно может стать ее невесткой.

Напомним, к отцу и мачехе Андрей Мальков переехал весной прошлого года из Словении. С родной мамой он не поддерживает контакт, о чем неоднократно заявлял.

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