«Блин, Гарик, Гарик!»: Асмус после воссоединения Харламова с новой пассией показала кульбит в купальнике

Судя по всему, так актриса выразила радость за бывшего.

Юморист Гарик Харламов провел выходные в компании своей новой избранницы Екатерины Ковальчук. Хоть шоумен и не афишировал, что в день рождения своей возлюбленной будет рядом, публика все равно это узнала. И порадовалась за комика.

Обрадовалась и бывшая жена Харламова, актриса Кристина Асмус. Иначе как интерпретировать ее задорный кульбит в ванной? Звезда запостила в микроблог видео, на котором выпрыгивает из пены в купальнике, демонстрируя свою отличную физическую форму.

«Красотка!», «Какая грация!», «Шикарнейшая!», «Зато эффектная», «А можно так же повторить, но без купальника???», «Блин, Гарик, Гарик!», «Ножки такими длинными кажутся», «Шутканула в стиле харлашки», — комментируют подписчики.

Добавим, что слухи о расставании Гарика Харламова с актрисой из сериала «Гусар» не подтвердились. Разрыв публика заподозрила, когда больной юморист был госпитализирован, а девушка улетела на Кубу отдыхать. И на красной дорожке на кинопремьере позже она появилась под руку с другим.

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