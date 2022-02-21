«Отказываюсь продолжать»: Киркоров устроил скандал на съемках «Маски»

Недавно стартовали съемки популярного и самого загадочного телевизионного шоу «Маска». В эфире его показывает телеканал НТВ. Накануне снимали очередной выпуск проекта, на котором Филипп Киркоров устроил настоящий скандал.

Поп-король, который входит в число членов жюри, отказался продолжать съемки из-за того, что сильно проголодался.

«Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! Почему нельзя за этим следить?» — выплеснул свои эмоции Киркоров.

Организаторы быстро исправили эту оплошность.

По словам продюсера шоу Юлии Сумачевой, лично для себя певец никогда не просит ничего эксклюзивного в плане меню.

«Он ест зефир и пьет колу, больше ничего не требует», — объяснила создатель проекта в комментарии изданию StarHit.ru.

Добавим, что во втором выпуске проекта члены жюри разоблачили участника, который выступал под маской Пса.

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