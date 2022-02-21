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В объятиях Гарика: как Катерина Ковальчук отметила свой день рождения

Актрисе исполнилось 29 лет.

В объятиях Гарика: как Катерина Ковальчук отметила свой день рождения
Катерина Ковальчук. Фото: instagram.com/katerinakovalchyk/

Накануне актриса Катерина Ковальчук отметила свой день рождения. Ей исполнилось 29 лет. Праздник она устроила в ресторане, где собрали самые близкие друзья. Пришел и Гарик Харламов. Влюбленные не стеснялись проявлять чувства и буквально таяли в объятиях друг друга.

Поздравила с днем рождения Катерину и мама Гарика – Наталья Харламова. В своем инстаграме она разместила фото актрисы.

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов. Скриншот: instagram.com/katerinakovalchyk/

«Будь счастлива наша нежная, красивая и талантливая девочка», — написала Наталья Харламова.

Напомним, недавно фанаты решили, что Катерина и Гарик расстались. Пара перестала появляться вместе на публике, а в отпуск Ковальчук ездила одна. К счастью фолловеров, у этой пары все хорошо.

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