«Шикарный день»: Шубская с отцом и сыном от Овечкина отметилась на ГУМ-катке

Анастасия Шубская со старшим сыном Сережей гостит в Москве. Много времени модель проводит со своим отцом, миллионером Кириллом Шубским. Так, накануне они побывали на дне рождения дочери певицы Жасмин, а теперь решили покататься на коньках.
Кадрами с прогулки Анастасия поделилась в своем инстаграме.
«Шикарный день получился! Ребенок счастлив, собственно, как и взрослые», — написала Шубская.
Фанатов впечатлили кадры.
«Дедушка красавец, Сережа хорошенький. Настя чудесная. Папа молодец такой, хорошо так выглядит», — писали пользователи Сети.
Напомним, Анастасия Шубская подарила хоккеисту Александру Овечкину двух сыновей – Сергея и Илью. Семья живет в Вашингтоне, где спортсмен играет за команду НХЛ.
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