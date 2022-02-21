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«Шикарный день»: Шубская с отцом и сыном от Овечкина отметилась на ГУМ-катке

Модель гостит в Москве.

«Шикарный день»: Шубская с отцом и сыном от Овечкина отметилась на ГУМ-катке
Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Анастасия Шубская со старшим сыном Сережей гостит в Москве. Много времени модель проводит со своим отцом, миллионером Кириллом Шубским. Так, накануне они побывали на дне рождения дочери певицы Жасмин, а теперь решили покататься на коньках.

Кадрами с прогулки Анастасия поделилась в своем инстаграме.

Анастасия Шубская с отцом и сыном
Анастасия Шубская с отцом и сыном. Скриншот: instagram.com/nastyashubskaya/

«Шикарный день получился! Ребенок счастлив, собственно, как и взрослые», — написала Шубская.

Фанатов впечатлили кадры.

«Дедушка красавец, Сережа хорошенький. Настя чудесная. Папа молодец такой, хорошо так выглядит», — писали пользователи Сети.

Напомним, Анастасия Шубская подарила хоккеисту Александру Овечкину двух сыновей – Сергея и Илью. Семья живет в Вашингтоне, где спортсмен играет за команду НХЛ.

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