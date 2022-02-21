«Волшебство начинается»: Рудковская в Dior отметилась в Мариинском театре

Совсем недавно Яна Рудковская отдыхала на Мальдивах. По возвращению с курорта продюсер отметилась на больших концертах Димы Билана, которые были организованы в честь его 40-летия. Теперь же популярная блондинка отправилась в Санкт-Петербург, где побывала в Мариинском театре.

«Мариинка, царская ложа, «Бахчисарайский фонтан» в нашей истории «Исторический и культурный Санкт -Петербург»! Волшебство начинается», — написала Рудковская.

В театр Яна пришла в наряде и аксессуарах своего любимого модного бренда Dior. Воздушное платье в пол с фантазийным принтом она дополнила маленькой сумочкой серебристого оттенка.

«Шикарно! Красивая! Как всегда превосходно», — писали пользователи Сети.

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